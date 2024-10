Concorso atleti della Marina Militare: 15 posti, requisiti e come partecipare

Per poter candidarsi al concorso è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti: avere la cittadinanza italiana; godere dei diritti civili e politici; avere compiuto il 17° anno di età e non avere superato 35 anni; se minorenni, è necessario il consenso dei genitori o del genitore esercente la potestà o del tutore a contrarre l’arruolamento volontario nella Marina Militare. Inoltre, bisogna essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado (ex scuola media inferiore). Quanto agli altri requisiti, bisogna non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna; non essere imputati in procedimenti penali per delitti non colposi; non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego in una Pubblica Amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni in seguito a procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d'autorità o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze Armate o di Polizia e non essere stati sottoposti a misure di prevenzione. Inoltre, avere tenuto condotta incensurabile. Ovviamente, è richiesta l'idoneità psico-fisica e attitudinale per l'impiego nelle forze armate in qualità di volontario in servizio permanente; non abusare di alcool e droghe e non essere stati ammessi al servizio civile in qualità di obiettore di coscienza. Oltre a questi requisiti, bisogna avere conseguito nella disciplina o specialità prescelta risultati agonistici almeno di livello nazionale certificati dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (Coni) o dalle Federazioni sportive nazionali.