Concordato, Leo: "Valutiamo una riapertura dei termini"

"Sembra che il concordato sia andato bene, adesso ci sarà una valutazione sulla riapertura dei termini, quindi ci sono tutte le condizioni per portare a casa un risultato sicuramente interessante". Lo ha detto il viceministro dell'Economia, Maurizio Leo, spiegando che il gettito da 1,3 miliardi di euro sarà messo "al servizio della maggioranza e del governo, per misure a favore delle fasce più deboli, del ceto medio o per altri interventi". "Sarà poi il governo a decidere", ha concluso.