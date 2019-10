Conad: "Il piano di salvataggio di Auchan prevede 3.105 esuberi"

Il piano industriale presentato da Conad per il salvataggio di Auchan prevede 3.105 esuberi. A questi dipendenti vengono offerte "soluzioni diverse", come i ricollocamenti presso la rete Conad o reti di terzi, attraverso "un vero Piano per il Lavoro, inteso come tutela dell'occupazione". Lo comunica la stessa Conad sottolineando di aver messo in sicurezza 13.035 delle 16.140 persone che lavoravano presso il gruppo Auchan.