Comunità Energetiche Rinnovabili, un manuale per raggiungere l'autonomia sostenibile

Nel manuale sono inoltre ben descritte tutte le informazioni su: come trasformare l’autonomia energetica in una missione concreta; vantaggi, sfide e opportunità delle CER in Italia; requisiti per costituire una CER; opportunità per privati, PMI, Comuni e grandi aziende; come elaborare il business plan della tua CER Con il giusto investimento e una visione strategica, qualsiasi attività con un tetto può trasformarsi in protagonista della transizione energetica: bar, ristoranti, carrozzerie, negozi, villette, condomini che dispongono di un tetto idoneo, possono diventare attori protagonisti nella costituzione di una CER. Grazie all'installazione di un impianto fotovoltaico, infatti, queste imprese hanno l'opportunità non solo di coprire i propri fabbisogni energetici, ma anche di produrre energia in eccesso, da condividere con altri consumatori locali attraverso la comunità energetica.