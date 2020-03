Commissione Ue: pronti a sospendere regole Patto di Stabilità

"La Commissione Ue è pronta a proporre al Consiglio di attivare la clausola di crisi per accomodare un sostegno fiscale più generale. Questa clausola - in cooperazione col Consiglio - sospenderà gli aggiustamenti di bilancio raccomandati dal Consiglio in caso di recessione severa della zona euro e della Ue". E' quanto si legge nella comunicazione della Commissione Ue sulla flessibilità del Patto di Stabilità. Segui gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia cliccando qui