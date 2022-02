Commercio, Istat: nel 2021 vendite dettaglio +7,9%

ansa

Nel complesso del 2021 le vendite al dettaglio sono in decisa ripresa rispetto all'anno precedente, influenzato pesantemente dall'emergenza sanitaria, con una crescita annua del 7,9% in valore e del 7,2% in volume. Lo rileva l'Istat. L'incremento complessivo è attribuibile soprattutto al rimbalzo del comparto non alimentare, le cui vendite tornano ai livelli del 2019.