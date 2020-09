Commercio, Istat: a luglio -2,2% sul mese, -7,2% sul 2019

Le vendite al dettaglio a luglio scendono del 2,2% in valore e del 3,1% in volume rispetto a giugno. Lo rileva l'Istat spiegando che su base tendenziale si è registrata una diminuzione del 7,2% in valore e del 10,2% in volume, determinata soprattutto dall'andamento dei beni non alimentari (-11,6%). Nei primi 7 mesi del 2020 le vendite sono diminuite dell'8,5% sullo stesso periodo del 2019, mentre il commercio online ha registrato un +28,5%.