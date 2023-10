Coldiretti: bruciati 100 miliardi di dollari di grano all'anno

Nell'ultimo anno "la speculazione sulla fame ha bruciato nel mondo quasi 100 miliardi di dollari solo per il grano".

Lo rileva la Coldiretti, sulla base dell'amalisi dei dati della Chicago Board of trade. "Le quotazioni internazionali si sono ridotte da 9,28 dollari per bushel (27,216 chili) dell'ottobre 2022 a poco più di 5,80 dollari per bushel di oggi, senza alcun beneficio per i consumatori ma con milioni di contadini in ginocchio", si legge ancora.