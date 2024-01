Coca Cola: "Al momento non usiamo materiale girato con Chiara Ferragni"

La Coca Cola chiarisce, dopo le indiscrezioni circolate nelle ultime ore, la sua posizione in merito alla collaborazione con Chiara Ferragni.

"Abbiamo lavorato con Chiara in Italia nel 2023, anche per alcune riprese tenutesi lo scorso dicembre. Al momento non prevediamo di usare questi contenuti", è quanto si legge in una nota del gigante delle bibite che ha fermato lo spot con la influencer che sarebbe dovuto andare in onda a partire dalla fine di gennaio, poco prima dell'inizio del Festival di Sanremo. Dopo il caso del pandoro Balocco, ecco un altro sponsor e un'altra azienda che sospende i rapporti con l'influencer.