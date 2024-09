Click day, giro di vite sul decreto flussi: ce ne saranno di più

È "una sorta di lotteria", dice la segretaria confederale della Cgil, Maria Grazia Gabrielli, secondo cui si dovrebbe "avere un sistema di scorrimento annuale". Attualmente la programmazione è triennale e per il 2023-25 sono previsti 450mila ingressi per motivi di lavoro. "Ne abbiamo chiesto il superamento, ma in attesa che possa avvenire, alla proposta di più click day settoriali abbiamo risposto che siamo d'accordo" se c'è "una governance partecipata", dice la segretaria generale aggiunta della Cisl, Daniela Fumarola.



Per la Uil, "il decreto flussi non va rattoppato, ma va superato", afferma il segretario confederale Santo Biondo, secondo cui bisognerebbe anche dare "la possibilità di emergere ai circa 600mila" migranti che sono già in Italia.



Coldiretti con il presidente Ettore Prandini sostiene la necessità di superare "i troppi ostacoli" burocratici, garantire tempi certi e potenziare la rete del lavoro agricolo di qualità per eliminare gli spazi di manovra per il caporalato. Il tema riguarda da vicino anche il lavoro domestico, con le associazioni di categoria che da tempo premono per l'addio alle quote per colf e badanti, tenendo conto delle necessità delle famiglie.