Cittadinanza, Tajani criticato a Pontida | Salvini: "Mi scuso io con lui, gli alleati sono amici"

"La cittadinanza italiana è una cosa più importante di quello che si possa pensare, per questo l'abbiamo chiamato "Ius Italiae", e non basta semplicemente una soluzione burocratica del problema. La nostra proposta va nel senso della serietà e non è permissivista", spiega il vicepremier azzurro. "Adesso - sottolinea - anche chi ha passato i suoi anni qui magari alla stazione a spacciare e non sa l'italiano, dopo un certo tempo può ottenere la cittadinanza. Per noi la deve avere chi ha frequentato con profitto la scuola e così diventa davvero italiano. Questo permette anche di mettere a frutto le risorse che lo Stato investe per 900mila minori stranieri che frequentano la scuola da noi. È ovvio che siamo contrari a concedere la cittadinanza dopo cinque anni, che sono pochi. La nostra proposta è un modo anche per essere integrati meglio: dopo dieci anni di frequentazione della scuola si è sicuramente più italiani". "Noi - conclude - non vogliamo finti italiani, ma veri italiani che si possono inserire". Mentre per quanto riguarda lo "Ius sanguinis", i cosiddetti "oriundi", "vogliamo evitare le truffe sulla cittadinanza, perché essere italiani è una cosa seria, non è un business".