Cingolani: con stop gas dalla Russia ora l'inverno sarà critico

"Se interrompessero ora il gas russo avremmo un serio problema con lo stoccaggio".

Lo afferma il ministro della Transizione, Roberto Cingolani, alla Camera. "Per raggiungere il 90% di stoccaggio per l'inverno 2022-23, sarebbero necessari circa 6 mesi, arriveremmo con gli stoccaggi pieni e potremmo affrontare il prossimo inverno e quelli successivi con una certa tranquillità". "Una interruzione immediata dell'export russo - aggiunge - renderebbe critico il superamento dell'inverno in assenza di rilevanti misure di contenimento della domanda che, ovviamente, sono previste".