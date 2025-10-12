La Cina agli Usa: "Non abbiamo paura di una guerra commerciale"

La posizione della Cina sulla guerra commerciale "è coerente: non la vogliamo, ma non ne abbiamo paura". È quanto ha commentato un portavoce del ministero del Commercio, dopo l'annuncio degli Stati Uniti del 10 ottobre, secondo cui, in risposta al controllo dell'export cinesi di terre rare e prodotti correlati, gli Usa imporranno dazi del 100% alla Cina e il controllo dell'export su tutti i software critici. È la prima risposta da parte del governo cinese alle parole del presidente americano Trump.