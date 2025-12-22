La Cina impone dazi provvisori su latte e formaggio Ue

"È con preoccupazione che la Commissione europea prende atto dell'annuncio della Cina di istituire dazi compensativi provvisori sulle importazioni di prodotti lattiero-caseari dall'Unione europea. La Commissione ritiene che l'inchiesta si basi su accuse discutibili e prove insufficienti e che le misure siano pertanto ingiustificate e immotivate". Lo ha affermato a nome della Commissione il portavoce per il Commercio, Olof Gill, durante il briefing quotidiano per la stampa dell'Esecutivo Ue.



"La Commissione - ha riferito Gill - sta ora esaminando la decisione preliminare e presenterà le sue osservazioni alle autorità cinesi.Il termine per la conclusione dell'inchiesta e l'eventuale imposizione di misure definitive è il 21 febbraio del prossimo anno. La Commissione - ha continuato il portavoce -valuterà tutte le informazioni disponibili in base alla conformità alle norme dell'Organizzazione mondiale del Commercio".



"Stiamo facendo tutto il necessario - ha aggiunto Gill - per difendere gli agricoltori e gli esportatori dell'Ue, nonché la Politica agricola comune, dall'uso scorretto da parte della Cina di strumenti di difesa commerciale. La Commissione ha già preso provvedimenti presso l'Organizzazione mondiale del Commercio contro l'avvio di questa indagine sui prodotti lattiero-caseari da parte della Cina. Come sempre, la Commissione adotterà tutte le misure necessarie per difendere i diritti dei produttori europei".