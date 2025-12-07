Logo Tgcom24
Macron avverte la Cina: "Possibili dazi se non cala il deficit con l'Ue"

07 Dic 2025 - 13:00
Emmanuel Macron assume una linea dura nei confronti della Cina e mette sul tavolo l'ipotesi di nuovi dazi qualora non vengano adottate iniziative per contenere l'ampio disavanzo commerciale con l'Unione Europea. Il presidente francese, rientrato da una missione ufficiale a Pechino, ha sottolineato che l'Europa potrebbe intervenire con misure più incisive già nel breve periodo: "Ho detto alla Cina che, se non reagiranno, noi europei saremo costretti, nei prossimi mesi, a prendere misure forti". Il capo dell'Eliseo ha affermato inoltre di aver comunicato a Pechino che eventuali interventi, compresi nuovi dazi, saranno valutati "nei prossimi mesi" nel caso in cui non vi sia un cambiamento significativo sulla bilancia commerciale con Bruxelles.

