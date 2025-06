Bce, Lagarde: "Futuro più incerto e volatile, faro sugli stablecoin"

L'economia globale va verso "un ambiente più incerto e potenzialmente volatile" e "ci sono diversi motivi per preoccuparsi: una cosa di cui non preoccuparsi sarà il nostro impegno alla stabilità dei prezzi". Lo ha detto la presidente della Bce, Christine Lagarde, presentando il nuovo riesame della strategia di politica monetaria. Fra gli elementi nuovi, Lagarde ha citato "l'emergere di nuovi sistemi di pagamento, in particolare gli ultimi sviluppi nelle stablecoin (una valuta digitale il cui valore è ancorato ad asset stabili, ndr) che avranno un impatto sui mercati finanziari sui quali si basa la trasmissione della politica monetaria": dunque un elemento "al quale dovremo fare grande attenzione".