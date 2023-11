ChatGPT, OpenAI silura il Ceo Sam Altman: "Non ha la nostra fiducia"

Rivoluzione ai vertici di OpenAI, la no profit a cui fa capo ChatGPT.

L'amministratore delegato Sam Altman è stato silurato e al suo posto è stata nominata Ceo ad interim la chief technology officer Mira Murati. In una nota ufficiale si precisa che Altman lascia anche il consiglio di amministrazione. La sua uscita è legata a una revisione voluta dal Cda e che ha concluso che Altman non è stato sempre "candido nelle sue comunicazioni con il board, ostacolando le sue capacità all'esercizio delle sue responsabilità. Il Cda non ha fiducia nelle sua capacità di continuare a guidare OpenAI".