Cgia Mestre: "Pil del Meridione cresce più di Francia e Germania insieme"

Il Meridione potrebbe nel 2023 vedere la propria crescita economica "volare" rispetto a quella di grandi nazioni come Francia e Germania.

Lo dice l'ufficio studi della Cgia di Mestre che, pur mettendo in chiaro che si tratta di conteggi "scolastici", afferma come il Pil del Mezzogiorno nel 2023 potrebbe attestarsi al +1% mentre Francia e Germania messe insieme avranno una crescita contenutal al +0,25%. Vero è che i numeri "oggettivi" sono di gran lunga a favore delle due nazioni trainanti dell'economia Ue. Però è un segnale, scrive la Cgia, una rivincita degli "ultimi": "Sebbene il rallentamento dell’economia in corso quest’anno stia investendo tutta Europa, l’Italia si sta difendendo meglio degli altri, anche per merito del Sud".