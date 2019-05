Cgia: da Inps, Inail e ministeri pagamenti in ritardo fino a 2 mesi

Inps e Inail pagano le imprese in ritardo, così come la metà dei ministeri. Lo sostiene la Cgia che ha estrapolato i dati relativi agli Indicatori di Tempestività dei Pagamenti (Itp) e l'ammontare dei debiti commerciali delle principali amministrazioni pubbliche presenti in Italia. Nel 2018 l'Inps ha registrato in media un ritardo pari a più di 10 giorni rispetto alle disposizioni di legge, l'Inail di oltre 54 giorni, quasi due mesi.