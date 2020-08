Catalfo: "Aperto il tavolo con l'obiettivo di un contratto per i rider"

"Oggi si è aperto il confronto fra le parti sociali per arrivare alla sottoscrizione di un contratto collettivo nazionale per i rider". Così il ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo, in un post su Facebook dopo l'incontro con sindacati, associazioni e imprese. "Sono certa che con un dialogo aperto e costruttivo fra le parti sociali si potrà giungere alla stipula di un accordo in grado di assicurare ai rider un quadro di tutele certe ed effettive".