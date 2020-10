Cassa depositi e prestiti: via libera all'offerta per acquisire l'88,06% di Autostrade

Ansa

Il Consiglio di amministrazione di Cassa Depositi e Prestiti ha dato il via libera a a CDP Equity per la presentazione di un'offerta dettagliata per l'acquisizione dell'88,06% di Autostrade per l'Italia, detenuto da Atlantia. E' stata presentata inoltre una proposta di accordo volta a identificare i principali termini e condizioni relativi all'operazione.