Cassa Depositi e Prestiti, cda approva linee guida strategiche settoriali

Nel dettaglio

, le delibere riguardano le prime Linee guida strategiche settoriali per finanziamenti e investimenti, il primo Piano Esg (Environmental, social, governance), la prima Politica generale di finanziamento responsabile, la riorganizzazione dell'area immobiliare di gruppo e l'estensione dell'operatività di Cdp Immobiliare Sgr al settore delle infrastrutture.

In attuazione delle linee guida del Piano Strategico 2022-2024, il cda ha approvato

il riassetto dell'area real estate

del gruppo, con l'obiettivo di rafforzare il ruolo di Cdp nel settore, con la soppressione di Cdp Immobiliare. Nel dettaglio: Cdp Immobiliare Sgr, dedicata alle attività di asset e fund management, focalizzata sugli investimenti in valorizzazione e rigenerazione urbana, infrastrutture sociali dell'abitare e settore del turismo; Fintecna, focalizzata sull'erogazione di servizi immobiliari e gestione dei processi liquidatori e anche sulla vendita del portafoglio di immobili per il quale non è prevista attività di valorizzazione.

Il riassetto dell'area immobiliare sarà completato, una volta ottenute tutte le necessarie autorizzazioni, con l'estensione dell'operatività di Cdp Immobiliare Sgr al settore delle infrastrutture e contestuale ridenominazione della società in Cdp Real Asset Sgr.

Inoltre, approvate le prime Linee guida strategiche settoriali introdotte dal nuovo modello di funzionamento, che rappresentano il punto di riferimento per le attività di Cdp in tre dei dieci campi di intervento individuati dal Piano strategico:

transizione energetica, infrastrutture sociali e digitalizzazione

Approvato il Piano ESG che definisce i primi obiettivi e gli impegni di Cdp in materia di sostenibilità -

Come già indicato dal Piano Strategico 2022-2024 e in linea con le migliori pratiche delle istituzioni finanziarie internazionali, in particolare, con l'approvazione del Piano ESG Cassa Depositi e Prestiti si impegna a: ridurre i consumi e le emissioni che alterano il clima, con una diminuzione del 50% al 2024 e del 100% al 2030, favorendo un approvvigionamento responsabile e consapevole (oltre il 70% di acquisti da fornitori certificati entro il 2024) e orientando l'operatività verso la trasformazione in una Smart Company (+40% delle applicazioni in cloud entro il 2024); mettere le persone al centro della strategia aziendale, sostenendo diversità e inclusione, potenziando la formazione e il benessere e garantendo un maggiore equilibrio di genere all'interno dell'organizzazione, con un aumento di oltre il 50% del numero di donne in posizione di vertice nel periodo 2020-24, sino a raggiungere a fine periodo il 30% di donne sul totale dei dirigenti. E' anche previsto che il 100% delle persone di Cdp sia interessato da percorsi di formazione.