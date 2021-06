Cashback sospeso, ma riprenderà nel 2022: ecco la bozza del dl Lavoro

Il cashback e il super-cashback saranno sospesi nel secondo semestre dell'anno , ma riprenderanno nel primo semestre del 2022. Non verrà quindi assegnato il cosiddetto superpremio, il rimborso speciale da 1.500 euro per acquisti con carte e app ai primi 100mila italiani con il numero maggiore di transazioni. Lo prevede lo schema del decreto Lavoro uscito dal pre-Consiglio dei ministri.

Rimborsi ritardati - Si prevede che i rimborsi relativi ai pagamenti con pos saranno erogati dopo alcuni mesi: entro il 30 novembre 2021 per quelli del primo semestre di quest'anno ed entro il 30 novembre 2022 per quelli del primo semestre dell'anno prossimo. In precedenza il termine previsto era invece di 60 giorni dalla fine di ciascun periodo. La bozza stabilisce inoltre il termine di 120 giorni per fare un reclamo e 30 concessi a Consap, la Concessionaria per i servizi assicurativi pubblici, per valutarli.