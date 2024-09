Case green, l'Ue all'Italia: "Acceleri sulle ristrutturazioni"

L'Italia deve "aumentare il tasso e l'intensità della ristrutturazione degli edifici, in particolare quelli con le prestazioni peggiori". Lo scrive la Commissione Ue nel capitolo del suo report annuale sullo stato dell'Unione dell'energia dedicato al nostro Paese. Le ripercussioni sociali della scarsa efficienza energetica del parco immobiliare italiano mettono in luce "l'importanza" di accelerare nelle ristrutturazioni, avverte l'Ue. "Nel 2023 - viene evidenziato - il 4,1% della popolazione italiana ha avuto difficoltà a pagare le bollette e il 9,5% non poteva mantenere la casa calda durante l'inverno (dati in aumento rispetto al 2021)".