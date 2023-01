Edilizia green, Fitto: incentivi per aiutare le ristrutturazioni

Sulle case green il governo prenderà "tutte le iniziative necessarie affinché il testo finale della direttiva contenga delle previsioni che siano compatibili con la peculiarità del patrimonio edilizio italiano, e che consentano una sua graduale riqualificazione contribuendo a incrementarne il valore".

Lo ha detto il ministro per gli Affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, in un'interrogazione alla Camera. Inoltre per Fitto il costo delle ristrutturazioni "dovrà essere mitigato da un quadro di incentivi" predisposto "dagli Stati con il sostegno dell'Ue".