Caro-voli, garante dei prezzi: "Aumenti anomali su alcune rotte"

Sul caro-voli interviene il garante per la sorveglianza dei prezzi, Benedetto Mineo.

Alla luce dei dati Istat, che hanno fatto registrare a maggio aumenti medi dei biglietti aerei del 40% su base annua, il garante ha chiesto alle principali compagnie aeree "spiegazioni precise sulle dinamiche dei prezzi e in particolare su determinate tratte che hanno visto una variazione anomala, che dovranno essere fornite entro 10 giorni". La commissione per il monitoraggio dei prezzi, fa sapere il ministero delle Imprese e del Made in Italy, si terrà il 20 luglio e servirà a confrontare i dati forniti dalle imprese con quelli già disponibili.