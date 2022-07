Caro trasporti vacanze, aereo sempre più caro ma giù prezzo del treno

L'estate è arrivata e la voglia di vacanza aumenta. Per viaggiare quest'anno si spenderà di più. Colpa dell'inflazione, certo. Ma il

caro vacanze

areo

biglietti dei treni.

si fa sentire soprattutto per chi decide di viaggiare in, con i prezzi che sono aumentati del 90%. E i costi continueranno a crescere: raddoppiano i prezzo dei voli e dei traghetti, rispetto al periodo precedente alla crisi scatenata dalla guerra in Ucraina. Tra i numeri dell'indagine di Altroconsumo c'è anche un dato positivo: diminuiscono i prezzi dei

PREZZI DEL CARBURANTE IN IMPENNATA

caro benzina

aumento

biglietti aerei

Il motivo principale dell'aumento del costo dell'areo è il. L'impennata dei costi del carburante, infatti, ha comportato unconsiderevole dei: secondo i dati Istat, sono aumentati del 90% rispetto allo scorso anno. E se si prende come riferimento giugno 2020, l'incremento è del 64%. Rispetto al 2019, ossia prima del Covid, le tariffe hanno messo a segno un rialzo del 56%.

VOLI INTERNAZIONALI PIÙ CARI

internazionali

voli nazionali

trasporto marittimo

I voli più lunghi hanno fatto registrare gli incrementi più significativi. Quellisono in salita del 124% rispetto al 2021, mentre sono cresciuti del 92% rispetto a due anni fa. Iregistrano una crescita più contenuta, solo +33% rispetto al 2021. Traghetti ein generale fanno un balzo all'insù con i prezzi lievitati del +21% rispetto al 2022 e +19% se si guarda al confronto con l'anno scorso.

TRENI IN CONTROTENDENZA

vacanze

viaggiare in treno.

auto

Chi non ha intenzione di rinunciare allema vuole spendere meno per spostarsi, può scegliere diI prezzi dei biglietti sono in controtendenza e scendono del 10% rispetto allo scorso anno. Più contenuto la riduzione rispetto al 2020 e al 2019, rispettivamente del 5% e del 2%. Una valida alternativa da valutare per definire il budget delle vacanze perché muoversi con la propriadiventerà ancora più costoso, dopo i prossimi aumenti dell'autostrada.

SEMPRE PIÙ COSTOSO ANCHE MUOVERSI IN AUTO

rincari del carburanti

casello dell'autostrada

Altroconsumo

consumo medio di gasolio

benzina

Gli automobilisti dovranno affrontare non solo ima anche quello del. “In attesa dei rincari sui pedaggi autostradali (+1,5%) preventivati per il 1° luglio 2022, ma non ancora messi in atto, gli italiani che scelgono di raggiungere le località marittime in auto devono fare i conti anche con i rincari dei carburanti" sottolineache ha deciso di approfondire questo tema conducendo un'inchiesta su quanto si spende rispetto agli anni passati su 12 tratte autostradali verso zone di mare. Per fare i calcoli si è ipotizzato un, confrontandolo con i prezzi del 2020 e 2021.

+48,2% PER VIAGGIARE IN AUTO RISPETTO AL 2020

2 euro al litro

58 euro in più

88 euro in più

Milano-Rimini

Con la benzina che è arrivata a, chi viaggia in macchina spende oggi il 27,7% in più rispetto al 2021 e addirittura il +48,2% se si fa il confronto con il 2020. Partendo da Milano con destinazione Palinuro, un automobilista sborseràrispetto al 2020 edel 2020. Non va meglio neanche a chi deve fare il pieno di gasolio, con il prezzo che ormai si avvicina a quello della benzina. Per la trattasi spenderanno 22 euro in più di diesel rispetto all'anno scorso e 30 euro in più di due anni fa.