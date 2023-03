Caro carburanti, Meloni: sulle accise scelta dolorosa ma la rivendico

Giorgia Meloni torna a parlare del caro carburanti e dichiara: "Abbiamo fatto la scelta dolorosa di non prolungare il taglio alle accise sulla benzina.

È stata molto contestata ma è stata una scelta. Favoriva i redditi più alti, noi abbiamo fatto un'altra scelta e lo rivendico". Il premier ha aggiunto che "fare un'altra scelta avrebbe avuto maggiore consenso ma non era la scelta giusta in quel contesto. Abbiamo scelto di concentrare 10 miliardi sulle fasce più in difficoltà. La politica deve assumersi la responsabilità di dire no quando c'è da dire no".