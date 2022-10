Caro bollette, Nomisma: "Verso la riduzione con il calo del prezzo del gas sotto i 100 euro"

Il caro bollette potrebbe finalmente vedere un rallentamento: secondo Nomisma, con il calo del prezzo del gas sotto la soglia dei 100 euro "le bollette smetteranno di aumentare, anzi si prevede una riduzione nei prossimi mesi".

Secondo Davide Tabarelli, presidente di Nomisma Energia, è comunque necessario "in Italia, ma anche in Europa, fare più sistema per l'estrazione del gas e per produrre energia. Importare il gas liquido dal Texas è assurdo, bisognerebbe chiedere all'Olanda e alla Norvegia di vederci il gas a più basso prezzo, e riconsideriamo la Libia che è piena di gas".