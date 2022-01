Caro bollette, Mise propone di usare proventi delle aste Ets

Facile.it

Per combattere il caro bollette nel breve periodo, il ministero dello Sviluppo economico ha proposto a Palazzo Chigi di utilizzare i proventi delle aste Ets, il sistema Ue per l'acquisto di diritti ad emettere CO2. Lo si apprende da fonti governative. Il Mise ha anche proposto di tassare gli extra-profitti delle società energetiche, di utilizzare l'extra-gettito delle accise e di accantonare scorte strategiche di gas per le imprese.