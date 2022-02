Caro bollette, Franco: "Nuovo intervento guarda a famiglie e imprese"

Il ministro dell'Economia, Daniele Franco, ha annunciato un nuovo intervento per calmierare l'aumento delle bollette di luce e gas.

"E' evidente che, data la dimensione dell'aumento dei prezzi dell'energia", finora le misure prese "non possono annullare l'impatto su famiglie e imprese". Per questo, ha spiegato, "stiamo lavorando a un nuovo intervento cercando di evitare che le famiglie, soprattutto con redditi più bassi, perdano potere d'acquisto e che le imprese non perdano competitività".