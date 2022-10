Caro bollette, Anci: "Comuni a rischio, serve un miliardo subito" | Sala: "Non possiamo aiutare i cittadini, è la realtà"

Lo dice il delegato al Fisco locale dell 'Anci e sindaco di Novara, Alessandro Canelli, in merito al caro bollette. Altrimenti, aggiunge, "si rischia di dover fermare i tram, tenere parti delle città al buio, spegnere completamente le luci sui monumenti e razionare i riscaldamenti. Mercoledì sarò a Roma per parlare di questa situazione con il presidente Antonio Decaro, vedremo che risposte ci arriveranno da Palazzo Chigi".

Nessuna parola di conforto sulla questione dal sindaco di Milano,

Beppe Sala

caro energia

: "I Comuni non hanno risorse per poter aiutare i cittadini, questa è la triste realtà. Abbiamo anche noi una bolletta che fa spavento". A ventiquattro ore dalle manifestazioni di protesta organizzate nelle principali città italiane contro il, non c'è ancora nessuna speranza per tutti coloro che continuano a gridare sofferenza. "In questa fase credo che serva dare sostegno e pompare la moneta. Una volta lo si faceva per incrementare i consumi, oggi per far sopravvivere il sistema. L'aiuto deve arrivare dal governo, anzi dall'Europa".