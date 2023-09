Caro benzina, verso un bonus da 80 euro sulla card "Dedicata a te"

La misura non sembra comunque destinata a diventare realtà a brevissimo: secondo fonti dell'esecutivo dovrebbe infatti prendere forma solo dopo il varo della Nota di aggiornamento al Def, atteso per il 27 settembre.

Contro il caro benzina il governo ha allo studio un bonus da 80 euro al mese per i possessori della carta "Dedicata a te" lanciata a luglio.

Il bonus, come anticipato da La Repubblica, sarà caricato direttamente sulla social card "Dedicata a te", che già prevedeva un contributo unico di 382,50 euro per l'acquisto di beni e alimenti per famiglie di almeno tre componenti e un Isee fino a un massimo di 15.000 euro lordi. Si stima del bonus benzina potranno beneficiare 1,3 milioni di famiglie.