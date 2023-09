Benzina, il prezzo in autostrada sale ancora oltre i 2 euro al litro

Leggi Anche Vertice di maggioranza in vista della Manovra | Al lavoro per sostegni contro il caro bollette e il caro benzina

Secondo la Staffetta Quotidiana che elabora i dati dell'Osservatorio Prezzi del ministero delle Imprese e del Made in Italy, il prezzo medio della benzina self service è a 1,959 euro/litro, quello del diesel self service a 1,864 euro/litro. Per il servito la benzina è a 2,094 euro/litro, il diesel a 2,000 euro/litro, il Gpl a 0,703 euro/litro, il metano a 1,396 euro/kg, il Gnl a 1,250 euro/kg.