Carige, Tria: "Decreto analogo al 2016, regole Ue non sono cambiate"

"Si dice che il decreto per Carige è analogo all'intervento del 2016. E' così poiché non è cambiata la cornice" delle regole "dell'Unione europea". Lo ha detto il ministro dell'Economia Giovanni Tria al question time alla Camera, sottolineando che "non sembra appropriato" definirlo un "intervento di salvataggio, così come non lo è stato per Mps" perché della ricapitalizzazione precauzionale "possono beneficiare solo le banche solventi".