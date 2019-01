Carige, il governatore Toti: contrario a furia statalizzatrice M5s

"Sono contrario a questa furia statalizzatrice del M5S. Credo che Carige abbia le risorse interne e un know-how da offrire a un accordo importante tra istituti di credito per poterla rilanciare anche in un'ottica di aggregazione e di accordi, anche con altri". Lo ha detto il governatore ligure Giovanni Toti: "Abbiamo visto l'esperienza di Carispezia oggi integrata in Cre'dit Agricole, ed è una banca sana che è rimasta attiva sul territorio".