Carige, Conte: "Avevamo promesso soluzione di mercato, così è stato"

"Su Banca Carige avevamo promesso una soluzione di mercato e così è stato". E' quanto scrive su Twitter Giuseppe Conte. "In questo modo - aggiunge il presidente del Consiglio - è stata preservata e rilanciata un'azienda che è un prezioso polmone finanziario per la Liguria e per i suoi cittadini". L'assemblea degli azionisti Carige ha approvato la proposta di aumento di capitale per 700 milioni di euro, con il salvataggio da 900 milioni complessivi.