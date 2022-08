Carburanti, nuovi rincari per il diesel: il prezzo supera la benzina

Ancora in altalena i prezzi dei carburanti, con il diesel che torna a superare il costo della benzina a causa delle quotazioni internazionali costantemente in crescita da più di una settimana.

Negli ultimi giorni si sono registrati aumenti da parte delle compagnie sui prezzi raccomandati del diesel: Eni, Tamoil, IP e Q8 salgono di 2 centesimi (ma Eni rincara di 2 centesimi anche il prezzo raccomandato della benzina). In base all'elaborazione di Quotidiano Energia, il prezzo medio nazionale praticato della benzina in modalità self è 1,766 euro/litro, con i diversi marchi compresi tra 1,753 e 1,775 euro/litro (no logo 1,763). Il prezzo medio praticato del diesel self è 1,787 euro/litro, con le compagnie tra 1,776 e 1,805 euro/litro (no logo 1,778).