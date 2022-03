Carburanti, bozza decreto: accise giù di 8,5 centesimi per un mese

Taglio delle accise sui carburanti di 8,5 centesimi di euro per un mese: è quanto prevede la bozza del decreto ministeriale sugli "effetti economici e umanitari per contrastare la crisi ucraina", ancora in via di definizione.

Sulla base di una norma in vigore dal 2007, il testo introduce la riduzione "fino al trentesimo giorno" dalla data di pubblicazione del decreto delle accise su "benzina, oli da gas, gasolio e gas di petrolio liquefatti (GPL)" usati come carburante. Il taglio delle accise porterà a una riduzione dei prezzi al consumo maggiore pari a circa 10 centesimi (sulle accise viene infatti calcolata anche l'Iva al 22%). Sul fronte energia, nella bozza si legge inoltre che le imprese potranno rateizzare le bollette per i consumi di maggio e giugno, per un numero massimo di 24 rate mensili.