Carburanti, Assoutenti: in quattro mesi benzina +9% e gasolio +13,7%

Proseguono i rincari dei carburanti, con i listini che nell'ultima settimana hanno registrato nuovi rialzi.

La benzina ha raggiunto la media di 1,969 euro al litro e il gasolio di 1,876 euro, con un incremento in soli quattro mesi del +9% per la verde e addirittura del +13,7% per il diesel. Lo riferisce Assoutenti sottolineando come, rispetto a maggio 2023, un pieno di benzina costi 8,1 euro in più (+194 euro all'anno a famiglia, ipotizzando due pieni al mese). Per un pieno di gasolio la maggiore spesa raggiunge invece quota 11,3 euro (+271 euro all'anno a famiglia).