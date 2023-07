Canone Rai, Giorgetti: varie ipotesi sulla riforma

Per ministro Giorgetti "c'è una "pluralità di ipotesi di riforma del canone Rai allo studio".

In audizione in commissione di Vigilanza, il responsabile del dicastero dell'Economia, ha ricordato di aver "convocato uno specifico tavolo presso il Mef". "In un'ottica di breve periodo - ha spiegato Giorgetti - l'ipotesi potrebbe essere scorporare dal pagamento del canone una quota relativa agli investimenti sostenuti dalla Rai, a sostegno per esempio della capacità trasmissiva": attualmente si tratta di "circa 300 milioni annui che verrebbero posti a carico della fiscalità generale, riducendo il canone di abbonamento".