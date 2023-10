La Camera approva la risoluzione allo scostamento di bilancio

L'Aula della Camera ha approvato la risoluzione presentata dalla maggioranza sulla nota di aggiornamento del Def e lo scostamento di bilancio.

I voti favorevoli sono stati 224, i contrari 127. Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, incontrerà in serata i capigruppo per fare il punto in vista del varo della Manovra, che dovrebbe approdare lunedì in Consiglio dei ministri.