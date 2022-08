Caffè quanto mi costi: il prezzo al bar potrebbe presto arrivare a 1,50 euro

Oltre 400 autotrasportatori hanno deciso di incrociare le braccia e manifestare a Cagliari contro l'aumento dei prezzi del gasolio. "Nel gennaio del 2021 mettevamo 300 litri di gasolio e pagavamo 410 euro. A gennaio di quest'anno siamo passati a 525 euro. A marzo siamo a 670 euro. Ogni giorni perdiamo 100 euro su un percorso di 300 chilometri. Prendendo come modello in camion che deve fare 10mila chilometri al mese, noi siamo in perdita di 2.000 euro al mese. Solo per il gasolio. Tra questo e altri problemi stiamo perdendo 80 euro al giorno", racconta un camionista. La Commissione di garanzia ha deciso lo stop allo sciopero dei trasporti previsto per lunedì 14 , perché la mobilitazione non era stata annunciata con il corretto preavviso.