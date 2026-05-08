I buoni pasto dei dipendenti pubblici potrebbero aumentare oltre i 7 euro

Potrebbero aumentare oltre i 7 euro i buoni pasto dei dipendenti pubblici, almeno nelle Funzioni centrali. Lo riporta Il Messaggero, il quale ricorda che la soglia è ferma dal 2012 e cita un articolo della bozza del contratto dei ministeriali per il triennio 2025-27, da questa settimana sul tavolo della trattativa tra Agenzia per la rappresentanza negoziale delle Pubbliche amministrazioni e sindacati. Si tratta di una "norma-gancio", ha sottolineato, come si legge sul quotidiano, Antonio Naddeo, presidente dell'Aran. Per modificare la soglia ci sarà infatti bisogno di un intervento legislativo. Soddisfatti i sindacati, per i quali è "già un passo in avanti".