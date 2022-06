Buoni pasto, commercianti pronti allo sciopero: "Commissioni troppo elevate"

Confcommercio Fipe, Fida Confesercenti, Federdistribuzione, Coop e Ancd Conad pronte a scendere in piazza il 15 giugno.

Il motivo dello stato di agitazione sono commissioni troppo elevate e tempi di rientro troppo elevati. Per questo motivo gli esercenti e le aziende della grande distribuzione chiedono una riforma del sistema di erogazione dei buoni pasto. Se le richieste non dovessero essere ascoltate, i ticket potrebbero non essere più accettati nelle attività commerciali.