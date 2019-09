Bundesbank contro il bazooka di Draghi: "La sua mossa è stat esagerata"

Il presidente della Bundesbank, Jens Weidmann, ha criticato duramente il nuovo pacchetto di politica monetaria ultra-espansiva che Mario Draghi ha annunciato giovedì dopo un'approvazione per consenso e non unanime. In un'intervista al quotidiano tedesco Bild, Weidmann ha detto che, dal suo punto di vista, "la Bce si è spinta oltre il dovuto" dato che "la situazione economica non è veramente negativa, i salari salgono nettamente".