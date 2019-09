Bce, Draghi: Qe non è per permettere agli Stati di fare più deficit

"Il Quantitative easing per i singoli Stati non permette ai Paesi di fare più deficit ed è nel pieno rispetto del nostro mandato". Lo ha sottolineato il presidente della Bce, Mario Draghi, dopo aver varato il nuovo programma che prevede l'acquisto di bond per 20 miliardi di euro al mese. I Paesi ad alto debito dovrebbero mantenere una politica di bilancio "prudente", ha ammonito Draghi.