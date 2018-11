Btp Italia, la domanda è ancora debole: sottoscrizioni solo per 241,3 milioni

Nel collocamento del novembre 2017, prima della fiammata dello spread iniziata in primavera, il Btp Italia aveva raccolto oltre due miliardi di euro nella prima giornata di offerta e 1,1 miliardi nella seconda. Il collocamento proseguirà mercoledì per gli investitori retail, mentre giovedì sarà riservato agli investitori istituzionali.



Borsa, sprofonda Piazza Affari, spread sempre alto - Chiusura in pesante calo per piazza Affari e per le altre Borse europee, alla vigilia del verdetto della Commissione europea sulla Manovra italiana e quelle degli altri Paesi. L'indice Ftse Mib ha lasciato sul terreno l'1,87% a 18.471,38 punti, l'All Share ha terminato in rosso dell'1,93% a 20.276,27 punti. In tensione anche lo spread tra i rendimenti di Btp e Bund decennali, che ha terminato in area 327 punti base dopo essere arrivato a sfiorare i 337 punti nell'arco della giornata.



In un mare di blue chip in ribasso, Enel ha svettato in controtendenza nel giorno della presentazione a Milano del nuovo piano strategico 2019-2021 segnando un guadagno dello 0,79%. Resistenti anche A2A (+0,2%). In profondo rosso, invece, Saipem (-7,22%), Banco Bpm (-5,42%), Banca Mediolanum (-4,47%), Moncler (-3,97%), Exor (-3,4%), Azimut (-3,36%), Luxottica (-3,25%), Ferrari (-2,92%). A Francoforte il ribasso e' stato dell'1,58%, a Parigi dell'1,21%, a Londra dello 0,79%.