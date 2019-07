British Airways, maxi multa da 183 milioni di sterline

Maxi multa da 183 milioni di sterline (circa 204 milioni di euro) per British Airways, dopo l'attacco hacker subito l'anno scorso in cui sono stati carpiti dati e coordinate delle carte di credito di 380mila passeggeri. La sanzione è stata annunciata dall'Information Commissioner's Office, l'autorità britannica per la privacy, che la notificherà alla compagnia aerea britannica, come previsto dalla legge sulla protezione dei dati.