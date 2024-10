Briatore mette in vendita il Twiga, tra i possibili acquirenti anche Del Vecchio Jr

Ma l'epoca Briatore pare giunta al capolinea, per stessa ammissione dell'imprenditore che, in un'intervista a Il Giornale, ha rivelato: "Sono sempre più assorbito dalla Formula1 e non ho tempo per dedicarmi ad altre attività. Ho messo sul mercato il Twiga e vedremo come finirà". L'imprenditore è quindi sul punto di passare la mano dopo oltre 20 anni. Ora è pronto a subentrare Del Vecchio Jr che, attraverso il gruppo di ristorazione Triple Sea Fod, ha già cinque ristoranti ed è interessato a crescere anche rilevando altri locali. Lo storico Twiga può essere fra questi.